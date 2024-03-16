Гении пустыни. Хуситы провели успешное испытание собственной гиперзвуковой ракеты

Это архивное фото предоставленное хуситами. Им РИА Новости иллюстрирует свою статью Автор: Илья Гусаров Когда российские, американские, китайские ученые и конструкторы работали над созданием гиперзвуковых ракет, они даже не подозревали, что в где-то в недрах Аравийского полуострова над той же проблемой бьются инженеры-хуситы.
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