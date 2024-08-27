Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ

Расчеты 100-мм противотанковых орудий «Рапира» мотострелкового соединения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
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