Украина и Запад готовят коалицию для киберпространственных атак на Россию

Украина и Запад планируют создать коалицию для проведения информационных атак против России. Об этом заявила глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк во время национального телемарафона.
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