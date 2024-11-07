Мютцених: решение об отставке главы минфина ФРГ Линднера было необходимым

Решение об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера было непростым, но необходимым. Такое мнение выразил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених, сообщает ТАСС.
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