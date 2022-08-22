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Фонд развития промышленности одобрил займы предприятиям из 11 регионов на 4,5 млрд рублей

Фонд развития промышленности одобрил займы предприятиям из 11 регионов на 4,5 млрд рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 11 займов для реализации проектов в Московской, Тверской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Ярославской областях, а также в Пермском крае, Татарстане и Мордовии.

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