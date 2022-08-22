Фонд развития промышленности одобрил займы предприятиям из 11 регионов на 4,5 млрд рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 11 займов для реализации проектов в Московской, Тверской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Ярославской областях, а также в Пермском крае, Татарстане и Мордовии.