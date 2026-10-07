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Дмитрий Дибров ответил на слухи о том, что Полина родила сына от Товстика

Дмитрий Дибров ответил на слухи о том, что Полина родила сына от Товстика

В прошлом году телеведущий развелся с Полиной Дибровой, с которой воспитывал троих сыновей. Полина теперь состоит в отношениях с миллиардером Романом Товстиком.

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