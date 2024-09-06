Министра по правам человека Бразилии уличили в домогательствах

Неправительственная организация Me Too Brasil получила жалобы на министра по вопросам гражданства и по правам человека страны Сильвио Алмеиду из-за возможных сексуальных домогательств с его стороны, в том числе в отношении министра расового равенства Аниэли Франку.
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