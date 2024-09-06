Министра по правам человека Бразилии уличили в домогательствах

Политика как она есть

Неправительственная организация Me Too Brasil получила жалобы на министра по вопросам гражданства и по правам человека страны Сильвио Алмеиду из-за возможных сексуальных домогательств с его стороны, в том числе в отношении министра расового равенства Аниэли Франку.