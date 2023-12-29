Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах Петр Чернышев, российский фигурист, выразил свою поддержку решению Владимира Путина о выдвижении на выборах президента России, которые пройдут в 2024 году.
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