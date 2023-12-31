Статья Си Цзиньпина о защите экологии и окружающей среды будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Выдержки из речи генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, с которой он выступил на Всекитайском совещании по защите экологии и окружающей среды в июле этого года, будут опубликованы 1 января 2024 года.