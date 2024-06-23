Пожар на крыше торгового центра "Сезон" произошел в Иркутске

В Иркутске произошел крупный пожар на крыше одного из торговых центров города. По данным регионального управления МЧС, пожар возник на крыше торгового центра "Сезон" на улице Свердлова.
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