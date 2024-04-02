Имя: Саманта Фамилия: Джераса Имя: Саммиджо Полное имя: Саманта Джераса Национальность: американец Родилась: 8 июня Страна: США Цвет волос: Красный/Коричневый Цвет глаз: Синий Рост: 5,7; 170 см Sammyjjo Instagram – @sammyjjo Саммиджо TikTok – @sammyjjo #Sammyjjo.
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