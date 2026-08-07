Топ-менеджер Circle: регламент MiCA лишает большинство крупных стейблкоинов доступа к пользователям ЕС

Патрик Хансен, старший директор по стратегии и политике Circle в Евросоюзе, заявил, что после полного вступления в силу европейского регламента о рынках криптоактивов (MiCA) лицензии получили лишь 35 токенов электронных денег от 21 эмитента.
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