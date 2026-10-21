Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой Сотрудники, преподаватели и студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета собрали около тонны гуманитарного груза для жителей Лисичанска и Рубежного, а также военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях.