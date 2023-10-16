Командир взвода "Сова": российский танк под Работино поразил технику ВСУ

Командир взвода с позывным "Сова" заявил РИА Новости, что под населенным пунктом Работино на Запорожском направлении российский танк с помощью расчета разведывательного дрона поразил технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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