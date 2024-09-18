В Сургуте сменился собственник крупного торгового центра

У торгового центра Vivaldi Plaza (ранее «Вершина» — прим.ред.) в Сургуте (ХМАО) сменился владелец. Объект был в собственности у банка «Открытие», его пытались продать еще с 2021 года и, наконец, сделать это удалось.
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