Левая победа: правые во Франции проиграли выборы

Вопреки ожиданиям, крайне правое «Национальное объединение» заняло третье место по результатам второго тура парламентских выборов во Франции, уступив левому блоку «Нового народного фронта» и промакроновской коалиции.
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