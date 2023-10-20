Глава МИД Украины: США будут поставлять Киеву ракеты ATACMS на постоянной основе

США пообещали Украине постоянные поставки дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства.
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