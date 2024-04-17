Сенатор Джабаров: Иран прощупал израильский «Железный купол» старыми ракетами

Исламская Республика Иран в ходе своей атаки 13 апреля прощупала старыми ракетами израильскую тактическую систему ПРО «Железный купол», чтобы посмотреть на работу комплексов противовоздушной обороны еврейского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии