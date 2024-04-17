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Сенатор Джабаров: Иран прощупал израильский «Железный купол» старыми ракетами

Сенатор Джабаров: Иран прощупал израильский «Железный купол» старыми ракетами

Исламская Республика Иран в ходе своей атаки 13 апреля прощупала старыми ракетами израильскую тактическую систему ПРО «Железный купол», чтобы посмотреть на работу комплексов противовоздушной обороны еврейского государства.

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