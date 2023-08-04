Белые розы и финики: суд над депутатом Лаптевым начался в Новосибирске

В судебном процессе стали известны некоторые подробности обвинений. Согласно обвинительному заключению, которое зачитал представитель прокуратуры, господин Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и некую знакомую.
В судебном процессе стали известны некоторые подробности обвинений. Согласно обвинительному заключению, которое зачитал представитель прокуратуры, господин Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и некую знакомую.
Свежие комментарии