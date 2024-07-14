«Космический пингвин» NGC 2936: деформированная спиральная галактика в процессе взаимодействия в объективе космического телескопа «Джеймс Уэбб» 

В честь двухлетней годовщины начала передачи изображений космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST) на Землю, NASA опубликовало очередной захватывающий снимок, демонстрирующий возможности этого телескопа.
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