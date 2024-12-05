Форвард московского "Спартака" Угальде установил рекорд чемпионата России

Спортсмен впервые в истории чемпионатов России забил восемь голов в трёх играх подряд.Форвард московского "Спартака" Манфред Угальде установил новый рекорд в рамках чемпионата России, забив восемь голов в трех подряд играх.
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