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Новости экономики России

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Повышение ставки в октябре остается высоковероятным

В четверг индекс RGBI умеренно снизился – доходность индекса выросла на 5 б.п. – до 17,17% годовых. Вчерашние заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на международном банковском форуме в Сочи продолжили укреплять ожидания инвесторов относительно повышения ключевой ставки в октябре, что нивелировало робкий оптимизм на рынке ОФЗ, связанный с некоторым снижением проинфляционных рисков.

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