Повышение ставки в октябре остается высоковероятным

В четверг индекс RGBI умеренно снизился – доходность индекса выросла на 5 б.п. – до 17,17% годовых. Вчерашние заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на международном банковском форуме в Сочи продолжили укреплять ожидания инвесторов относительно повышения ключевой ставки в октябре, что нивелировало робкий оптимизм на рынке ОФЗ, связанный с некоторым снижением проинфляционных рисков.