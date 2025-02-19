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Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста в тюрьме

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста в тюрьме

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск, назначенный президентом США Дональдом Трампом руководить вновь созданным Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не вправе представлять волю народа Украины, пока не восстановит свободу СМИ и не будет препятствовать выборам.

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