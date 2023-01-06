Алкин снова отличился

Ну не хочет Максимка домой. Ну ни как не хочет. А теперь уже лучше и не возвращаться :)https://t.me/chervonec_001/18357Мы живём в удивительную эпоху, когда евреи кричат нацистские лозунги! Вот так и евреи становятся бандерней.
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