Алкин снова отличился

Ну не хочет Максимка домой. Ну ни как не хочет. А теперь уже лучше и не возвращаться :)https://t.me/chervonec_001/18357Мы живём в удивительную эпоху, когда евреи кричат нацистские лозунги! Вот так и евреи становятся бандерней.