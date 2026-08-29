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Sondakika: МИД Турции вызвал посла Украины после удара дронов по судам в Туапсе

Sondakika: МИД Турции вызвал посла Украины после удара дронов по судам в Туапсе

Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял прибыл по вызову в Министерство иностранных дел Турции после атаки беспилотников на судно Lider Bordo Mavi у черноморского побережья Туапсе.

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