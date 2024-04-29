Стало известно, что может войти в подарочный набор для младенцев в Петербурге

Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала главный врач родильного дома №10 Лада Иванова Напомним, что губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому при рождении ребенка петербургским семьям будут вручать подарочный набор.
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