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Петербургский дневник

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Стало известно, что может войти в подарочный набор для младенцев в Петербурге

Стало известно, что может войти в подарочный набор для младенцев в Петербурге

Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала главный врач родильного дома №10 Лада Иванова Напомним, что губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому при рождении ребенка петербургским семьям будут вручать подарочный набор.

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