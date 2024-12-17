В Петербурге судят музыканта за дискредитацию российской армии

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал протокол о дискредитации российских Вооруженных сил в отношении сооснователя и гитариста рок-группы «Король и Шут» Александра Балунова, 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
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