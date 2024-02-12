Nature: CAR-Т-терапия снижает количество связанных со старением клеток

Терапия особыми CAR Т-клетками может частично обратить вспять процесс клеточного старения у мышей. К таким выводам пришли ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор (частная некоммерческая исследовательская организация в США).
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