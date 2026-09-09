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Сооснователь Ripple предложил открыть рынок Калифорнии для дешёвых китайских электромобилей

Сооснователь Ripple предложил открыть рынок Калифорнии для дешёвых китайских электромобилей

Сооснователь и исполнительный председатель Ripple Крис Ларсен выступил с неожиданным предложением для властей Калифорнии.

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