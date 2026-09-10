Задержанный в Москве агент СБУ работал в охране резиденции британского посла

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник охраны посольства Великобритании в Москве, собиравший для СБУ сведения о британских дипломатах, занимался охранной деятельностью в резиденции британского посла.
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