В Восточном Военном округе современный комбинат питания готов для передачи в эксплуатацию

В Восточном Военном округе современный комбинат питания готов для передачи в эксплуатацию

В реконструированной столовой оборудованы пять обеденных залов, общей вместимостью более 1200 мест. Трехразовое питание будет организовано с использованием линий самообслуживания с элементами шведского стола.

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