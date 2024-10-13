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Гранадские ученые раскрыли тайну происхождения Христофора Колумба через ДНК

Гранадские ученые раскрыли тайну происхождения Христофора Колумба через ДНК

Гранадские эксперты после 22-летнего исследования выяснили происхождение Христофора Колумба. Документальное доказательство указывает на еврейские корни мореплавателя и его возможное средиземноморское происхождение.

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