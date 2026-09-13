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Мигранты не встали при гимне России, как решить проблему неуважения

Мигранты не встали при гимне России, как решить проблему неуважения

Мигранты не встали при гимне России в Каспийске и Балашихе. Почему это вызвало резонанс, какие меры уже применили и как государству реагировать на неуважение к символам страны.

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