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Случайный секс: понимание и особенности этой популярной практики

Случайный секс, также известный как случайная связь или одноразовый роман, представляет собой разовый сексуальный контакт между двумя людьми, которые только что познакомились или являются малознакомыми, причем ни один из них не намерен продолжать связь или развивать отношения.

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