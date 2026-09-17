Врач объяснил, как сохранить сосуды и артерии здоровыми

Здоровье артерий во многом связано с образом жизни. Питание, ежедневная физическая активность и контроль факторов риска помогают замедлить их преждевременное старение и снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Роковая ошибка: Н...
- ЛЛ Песков: РФ поддер...
- ЛЛ Маск назвал европ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым