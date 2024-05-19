Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Терентьев
    А, если пенсионеру платить 500 тыс. то он сможет трёх генералов прокормить, а  генеральские три миллиона  под процент...Симоньян: Разница...
  • Meerflieger
    Я вас, дурачков, читаю только из-за ваших дебильных перлов... Чисто поржать... Что, мля, забить в поисковике FPV-дрон...«РВ»: темнокожий ...
  • Meerflieger
    На истребителях пулемётов давным-давно нет... 😉     Хохлы попробовали... Потеряли самолёт... Хочешь такого же?Минобороны: Групп...

FT: мобилизация угрожает крупнейшему металлургическому комбинату на Украине

FT: мобилизация угрожает крупнейшему металлургическому комбинату на Украине

Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» в опасности в виду нового закона о мобилизации, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на главу предприятия Мауро Лонгобардо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх