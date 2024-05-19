FT: мобилизация угрожает крупнейшему металлургическому комбинату на Украине

Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» в опасности в виду нового закона о мобилизации, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на главу предприятия Мауро Лонгобардо.
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