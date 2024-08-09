Прокуратура Севастополя добилась выселения незванных гостей из заказника «Байдарский»

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» провела проверку законности использования земель государственного природного заказника регионального значения «Байдарский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии