Кинезиология: модная бессмыслица или наука?

Почему одни люди считают кинезиологию наукой, а другие — шарлатанством? Depositphotos.com Впервые о кинезиологии я услышала от своего косметолога, которая предложила сделать массаж лица с помощью тейпа — эластичной ленты, похожей на пластырь.
Почему одни люди считают кинезиологию наукой, а другие — шарлатанством? Depositphotos.com Впервые о кинезиологии я услышала от своего косметолога, которая предложила сделать массаж лица с помощью тейпа — эластичной ленты, похожей на пластырь.
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