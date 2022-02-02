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Кинезиология: модная бессмыслица или наука?

Кинезиология: модная бессмыслица или наука?

Почему одни люди считают кинезиологию наукой, а другие — шарлатанством? Depositphotos.com Впервые о кинезиологии я услышала от своего косметолога, которая предложила сделать массаж лица с помощью тейпа — эластичной ленты, похожей на пластырь.

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