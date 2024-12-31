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Трамп хотя бы не даст провести парад русской армии на Крещатике – нацист Дикий

Трамп хотя бы не даст провести парад русской армии на Крещатике – нацист Дикий

Новый президент США подготовит для Украины мягкую капитуляцию. Об этом на канале бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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