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Дипмиссия Афганистана в Москве из-за отсутствия финансирования стремится сократить расходы

Дипмиссия Афганистана в Москве из-за отсутствия финансирования стремится сократить расходы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посольство Афганистана в Москве на фоне отсутствия финансирования из Кабула старается максимально сократить расходы, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

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