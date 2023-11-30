Сенсорный смеситель для раковины — особенности и его возможности

Согласитесь, приятно себя ощущать современным человеком и пользоваться всеми благами, предоставляющими цивилизацией – нежиться в красивой ванне, сидеть на удобном унитазе и умываться в раковине, смеситель которой подает воду комфортной температуры, словно по мановению волшебной палочки.