Новый учебный год начнется с массовым дефицитом воспитателей и учителей

Новый учебный год в Республике Молдова начинается с дефицитом более 1800 воспитателей и учителей. Однако, согласно данным Министерства образования и науки, эта цифра ниже почти на 15 процентов по сравнению с предыдущими двумя годами.
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