Сбит 41 беспилотник: Следком России расследует массовую атаку БПЛА на Ростовскую область

Следственным комитетом России расследуются преступления военных формирований Украины, совершенные с помощью беспилотных летательных аппаратов в отношении мирных жителей Белгородской и Ростовской областей.
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