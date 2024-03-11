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Целебная пряность. Полезные свойства корицы, о которых вы не догадывались

Знаете ли вы, что много тысячелетий назад ценой специй зачастую становилась человеческая жизнь? А родиной большинства специй и пряностей является сказочная Индия? К классической группе пряностей, получившей всемирное распространение, относится и корица.

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