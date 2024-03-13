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Закон, порядок, государство

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В Твери сотрудница банка помогла клиентке не стать жертвой мошенников

В полицию позвонила сотрудница тверского отделения «Почта Банка». По словам финансового эксперта Елены Папоян, в офисе на Октябрьском проспекте одна из клиенток под диктовку злоумышленников пытается оформить кредит на внушительную сумму в 800 тысяч рублей.

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