В Твери сотрудница банка помогла клиентке не стать жертвой мошенников

В полицию позвонила сотрудница тверского отделения «Почта Банка». По словам финансового эксперта Елены Папоян, в офисе на Октябрьском проспекте одна из клиенток под диктовку злоумышленников пытается оформить кредит на внушительную сумму в 800 тысяч рублей.