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Царьград

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Дмитрий Певцов пытается спасти детей: "Я видел, как ломают людей"

Дмитрий Певцов пытается спасти детей: "Я видел, как ломают людей"

Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов обратился к молодому поколению с неожиданно жёстким и откровенным заявлением.

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