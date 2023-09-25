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Дюков об уходе Карпина из сборной России: «Мне он этого не говорил»

Дюков об уходе Карпина из сборной России: «Мне он этого не говорил»

Ранее тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» заявил, что ему «сложно представить, что семья будет жить в Эстонии, а он работать в России», поэтому, возможно, он «через три месяца скажет «до свидания».

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