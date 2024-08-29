Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    ☝️🤦‍♂️🤦‍♂️🤬и не кого не накажутЖительница Смолен...
  • николай лейчинский
    Любопытно ... Но интересно , а что делают отважные и бескомпромиссные прокуроры в районах , областях и краях , коли н...В Хмелите выявлен...
  • Степан Капуста
    Когда я жил в ГДР там при проезде по шоссе мимо полей ощущался очень сильный запах этих самых экскрементов. И даже пр...В деревне Кармано...

Под Смоленском москвич пытался подкупить сотрудника полиции

Под Смоленском москвич пытался подкупить сотрудника полиции

Однако его замысел потерпел фиаско. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Вчера, 27 августа, сотрудники Госавтоинспекции несли дежурство на 32-м километре дороги «Р-120 – Хиславичи – граница Республики Беларусь» в Хиславичском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх