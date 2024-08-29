Под Смоленском москвич пытался подкупить сотрудника полиции

Однако его замысел потерпел фиаско. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Вчера, 27 августа, сотрудники Госавтоинспекции несли дежурство на 32-м километре дороги «Р-120 – Хиславичи – граница Республики Беларусь» в Хиславичском районе.
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