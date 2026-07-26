Травма на репетиции, первенец в 46 лет и спасение мужа: как живёт актриса Анна Легчилова

Их семейный союз в актёрской среде считают одним из самых закрытых и прочных. О рождении долгожданного сына актриса Анна Легчилова и её супруг Игорь Бочкин молчали целых три года, не желая впускать посторонних в своё тихое счастье.
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