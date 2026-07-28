Reuters: на встречу с Зеленским приглашены все члены Сената США

Все члены Сената Конгресса США приглашены на встречу с Владимиром Зеленским, которая пройти вечером 28 июля в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух помощников американских законодателей.
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